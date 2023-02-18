Junior Sunday Jang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Sunday Jang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Sunday Jang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Sunday Jang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Sunday Jang 25 Ekim 2002 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Sunday Jang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Smart Sports Agency yapmaktadır. Junior Sunday Jang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 14 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Junior Sunday Jang'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Sunday Jang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junior Sunday Jang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junior Sunday Jang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Sunday Jang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2022 yılında NK Kustosija

14 Ekim 2022 yılında Bijelo Brdo

Junior Sunday Jang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Sunday Jang şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junior Sunday Jang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Smart Sports AcademyGrassland FC

Kamerun U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Kamerun U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

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