Junior Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junior Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junior Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junior Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junior Tavares 7 Ağu 1996 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Júnior Tavares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junior Tavares Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ellite Sports yapmaktadır. Junior Tavares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Junior Tavares'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Junior Tavares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/jnrtavarez12/

Junior Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Junior Tavares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junior Tavares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junior Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Grêmio

9 Mayıs 2016 yılında Joinville-SC

26 Temmuz 2016 yılında Grêmio

2 Ağu 2016 yılında São Paulo U20

31 Aralık 2016 yılında Grêmio

1 Ocak 2017 yılında São Paulo

16 Temmuz 2018 yılında Sampdoria

30 Haziran 2019 yılında São Paulo

31 Ağu 2019 yılında Portimonense

31 Temmuz 2020 yılında São Paulo

9 Ekim 2020 yılında Sport Recife

22 Temmuz 2021 yılında São Paulo

16 Eylül 2021 yılında Náutico

1 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

Junior Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junior Tavares şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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