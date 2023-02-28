Juniors Barbieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juniors Barbieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juniors Barbieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juniors Barbieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juniors Barbieri 20 Ocak 1996 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Juniors Branco Barbieri García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juniors Barbieri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juniors Barbieri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juniors Barbieri'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juniors Barbieri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JuniBarbieri1

http://www.instagram.com/junibarbieri1/

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http://www.facebook.com/juniors.barbieri

Juniors Barbieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juniors Barbieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Juniors Barbieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juniors Barbieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dep. Municipal

1 Ocak 2016 yılında Real Garcilaso

1 Ocak 2017 yılında Sport Boys

1 Ocak 2018 yılında Rosario FC

20 Ocak 2019 yılında Cienciano

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Juniors Barbieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juniors Barbieri şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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