Junioshow'da cocuk mankenler podyuma çıktı

BURSA'da 0-12 yaş arası bebe-çocuk hazır giyimi İlkbahar-Yaz kreasyonlarından oluşan Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı "Junioshow'da çocuk mankenler, sahneye çıktı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı "Junioshow'da hazırlanan kreaksiyonları çocuk mankenler sergiledi. 200'e yakın üretici firmanın katıldığı Jonioshow Fuarı'nda İlkbahar-Yaz dönemine ait 10 binden fazla ürün yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunuldu. 60 ülkeden gelen firma sahiplerinin ziyaret ettiği fuar 12 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyacak.

Fuarın Defile Koordinatörü Büşra Azizoğlu, etkinliğe ilgini yoğun olduğunu ifade edip, "Bu sene 8 firmamız Junioshow Fuarı'na defilemize katılıyor. Firmaların konseptlerine göre, ürün gruplarına göre biz konseptler geliştiriyoruz. Ve uygun müzikler ile bunu seyircilere sunuyoruz. Yaklaşık 8 firmamız var, ilk gün 2 firmamızın defilesi daha kapsamlı oldu. Defileye ilgi çok büyük insanlar çok beğeniyor. Defide sonrasında da hem firmalardan hemde seyircilerden olumlu yorumlar aldık" dedi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Erssözlü de, fuara üretici firmaların ilgisinin her geçen sene arttığının altını çizip, "Uluslararası Bebe Çocuk Hazır Giyim Fuarı dün itibari ile ziyaretlere açıldı. Dün ilk gün olmasına rağmen geçtiğimiz seneye göre yüzde 50'lik bir ziyaretçi artışı ile karşılaştık. Fuara 200 civarında firma katılıyor. Fuar ilkbahar, yaz bebe ve çocuk hazır giyimine yönelik hazırlandı. Şu anda 10 bin civarında model sergileniyor. Fuara katılan firmalar yurt dışından gelen 60'ın üzerinde ticari heyetler ile sipariş yazdırarak iş görüşmelerine devam ediyor. İlk gün için gayet olumlu bir geri dönüş oldu. Bu gün 2. gün yine yoğun bir katılım var. Şuanda da bir defilemiz var. Fuara katılan bazı önemli firmalarımızın ilkbahar yaz kreasyonlarını canlı performanslar ile çocuk mankenlerin üzerinde deneterek burada bulunan izleyiclere sunuyor" diye konuştu.

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DHA