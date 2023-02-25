Junjian Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junjian Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junjian Liao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junjian Liao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junjian Liao 27 Ocak 1994 tarihinde Beihai, Guangxi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 廖均健 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junjian Liao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junjian Liao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 19 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Junjian Liao'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junjian Liao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junjian Liao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junjian Liao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junjian Liao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında GD Sunray Cave

27 Şubat 2015 yılında HB CFFC

14 Temmuz 2017 yılında CQ Dangdai Lif.

31 Aralık 2017 yılında HB CFFC

26 Şubat 2018 yılında WH Zall

31 Aralık 2018 yılında HB CFFC

25 Şubat 2019 yılında WH Zall

19 Mart 2022 yılında MZ Hakka

Junjian Liao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junjian Liao şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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