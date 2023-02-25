Junjie Meng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junjie Meng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junjie Meng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junjie Meng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junjie Meng 22 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孟俊杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junjie Meng Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Junjie Meng'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Junjie Meng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junjie Meng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junjie Meng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junjie Meng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2020 yılında CD Rongch. Res.

1 Ocak 2021 yılında CD Rongcheng

Junjie Meng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junjie Meng şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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