Junjie Wen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junjie Wen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junjie Wen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junjie Wen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junjie Wen 16 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 文俊杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junjie Wen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 6 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Junjie Wen'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junjie Wen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junjie Wen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junjie Wen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junjie Wen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Haziran 2017 yılında ZJ Greentown

4 Şubat 2018 yılında TJ Quanjian

5 Temmuz 2019 yılında TJ Tianh. Res.

1 Eylül 2019 yılında SJZ EB. Res.

6 Mart 2021 yılında MZ Hakka

Junjie Wen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junjie Wen şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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