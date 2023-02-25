Junjie Wu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junjie Wu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junjie Wu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junjie Wu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junjie Wu 2 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 吴俊杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junjie Wu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına - tarihinde katılmıştır. Junjie Wu'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junjie Wu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junjie Wu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junjie Wu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junjie Wu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junjie Wu şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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