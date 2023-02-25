Junju Li kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junju Li Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junju Li adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junju Li Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junju Li 17 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 李俊驹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junju Li Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 20 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Junju Li'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Junju Li Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junju Li isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junju Li Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junju Li futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2022 yılında NT Zhiyun

Junju Li Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junju Li şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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