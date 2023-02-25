Junlin Min kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junlin Min Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junlin Min adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junlin Min Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junlin Min 19 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 闵俊麟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junlin Min Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jingjing Zhou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Junlin Min'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Junlin Min Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junlin Min isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junlin Min Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junlin Min futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2014 yılında GZ R&F

1 Ağustos 2016 yılında R&F

23 Şubat 2017 yılında GZ R&F

24 Şubat 2017 yılında GZ H. Zhicheng

31 Aralık 2017 yılında GZ R&F

26 Şubat 2018 yılında GZ Hengfeng

7 Temmuz 2021 yılında CD Rongcheng

Junlin Min Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junlin Min şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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