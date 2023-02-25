Junling Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junling Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junling Yan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junling Yan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junling Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junling Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junling Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junling Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junling Yan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junling Yan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junling Yan 28 Ocak 1991 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 颜骏凌 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junling Yan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Distinct Football yapmaktadır. Junling Yan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 1 Ocak 2006 tarihinde katılmıştır. Junling Yan'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Junling Yan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junling Yan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Junling Yan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junling Yan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında SH East Asia

Junling Yan kimdir

Junling Yan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junling Yan şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Genbao Football Academy (2001-2006)

Junling Yan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çin takımında 1 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Junling Yan nereli

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