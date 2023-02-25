Junmin Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junmin Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junmin Xu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Junmin Xu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Junmin Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junmin Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Junmin Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junmin Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junmin Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junmin Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junmin Xu 22 Eylül 1994 tarihinde Shanghai şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐骏敏 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junmin Xu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Junmin Xu'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junmin Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junmin Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Junmin Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junmin Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CF Cracks

31 Mayıs 2015 yılında SH Shenhua Res.

26 Haziran 2015 yılında SH Shenhua

28 Şubat 2018 yılında SH Shenxin

16 Mayıs 2020 yılında NT Zhiyun

10 Nisan 2021 yılında KS FC

Junmin Xu kimdir

Junmin Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junmin Xu şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Junmin Xu nereli

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