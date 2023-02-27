Junnosuke Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junnosuke Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junnosuke Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junnosuke Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junnosuke Suzuki 12 Temmuz 2003 tarihinde ---, Gifu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 淳之介 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junnosuke Suzuki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Junnosuke Suzuki'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Junnosuke Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junnosuke Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Junnosuke Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junnosuke Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Shonan Bellmare

Junnosuke Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junnosuke Suzuki şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Divine, SC Gifu Vamos, Teikyo University Kani HS

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.