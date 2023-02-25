Junsheng Yao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junsheng Yao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junsheng Yao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junsheng Yao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junsheng Yao 29 Ekim 1995 tarihinde Wenzhou, Zhejiang şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 姚均晟 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junsheng Yao Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junsheng Yao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 17 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Junsheng Yao'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Junsheng Yao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junsheng Yao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junsheng Yao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junsheng Yao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Sintrense

18 Ocak 2015 yılında Real SC

1 Şubat 2016 yılında Pinhalnovense

1 Temmuz 2016 yılında SD Luneng

19 Şubat 2017 yılında MZ Hakka

31 Aralık 2017 yılında SD Luneng

13 Şubat 2019 yılında TJ Tianhai

31 Aralık 2019 yılında SD Luneng

19 Ekim 2020 yılında ZJ FC

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan

17 Mart 2021 yılında ZJ FC

Junsheng Yao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junsheng Yao şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Junsheng Yao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 16 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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