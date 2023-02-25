Junshuai Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junshuai Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junshuai Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junshuai Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junshuai Liu 10 Ocak 1995 tarihinde Qingdao, Shandong şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘军帅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junshuai Liu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junshuai Liu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 5 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Junshuai Liu'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Junshuai Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junshuai Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junshuai Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junshuai Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Torreense

15 Temmuz 2016 yılında JS Suning Res.

31 Aralık 2016 yılında Torreense

5 Şubat 2017 yılında SD Luneng

29 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

31 Aralık 2022 yılında SD Taishan

Junshuai Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junshuai Liu şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Junshuai Liu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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