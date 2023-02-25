Junwei Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junwei Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junwei Zheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junwei Zheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junwei Zheng 10 Ocak 2004 tarihinde Zhengzhou, Henan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郑钧蔚 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junwei Zheng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Junwei Zheng'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Junwei Zheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junwei Zheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junwei Zheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junwei Zheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında HN S. L. U21

14 Temmuz 2021 yılında HN S. Longmen

Junwei Zheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junwei Zheng şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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