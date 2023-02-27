Junya Suzuki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junya Suzuki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junya Suzuki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junya Suzuki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junya Suzuki 7 Ocak 1996 tarihinde ---, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 鈴木 準弥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junya Suzuki Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Junya Suzuki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Junya Suzuki'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Junya Suzuki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junya Suzuki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junya Suzuki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junya Suzuki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2018 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2019 yılında Fujieda MYFC

4 Ocak 2020 yılında Blaublitz Akita

12 Temmuz 2021 yılında FC Tokyo

Junya Suzuki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junya Suzuki şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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