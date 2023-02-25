Junye Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junye Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junye Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Junye Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Junye Zhang 11 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张骏烨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Junye Zhang Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Junye Zhang'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Junye Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Junye Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Junye Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Junye Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında GZ FC U19

28 Temmuz 2020 yılında SZ FC Res.

1 Şubat 2022 yılında SZ FC

Junye Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Junye Zhang şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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