Junyeop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Junyeop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Junyeop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Junyeop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Junyeop 14 Ocak 2002 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da Jun-yup Oh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Junyeop Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Junyeop, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Junyeop'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Junyeop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Junyeop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Daeryun HS
1 Ocak 2021 yılında Hanyang Univ.
22 Ağustos 2022 yılında SC Farense A23
Junyeop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Junyeop şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Daegu FC U12 (대구FC U12, 2012-2013 / 대구신흥초등학교, 2014),
Daegu FC U15 (율원중학교, 2015-2017),
Daeryun High School (대륜고등학교, 2018-2020),
Hanyang University (한양대학교, 2021-2022)
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