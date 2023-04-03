Juo İino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juo İino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Juo İino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juo İino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.