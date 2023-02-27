Juozas Lubas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juozas Lubas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juozas Lubas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juozas Lubas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juozas Lubas 22 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juozas Lubas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juozas Lubas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dziugas Telsiai futbol takımında oynamaktadır. FC Dziugas Telsiai takımına 19 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juozas Lubas'nin FC Dziugas Telsiai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juozas Lubas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juozas Lubas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juozas Lubas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juozas Lubas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Stumbras

1 Temmuz 2019 yılında Riteriai

23 Temmuz 2022 yılında Jonava

31 Aralık 2022 yılında Riteriai

19 Şubat 2023 yılında Dziugas

31 Aralık 2023 yılında Riteriai

Juozas Lubas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juozas Lubas şuan FC Dziugas Telsiai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Juozas Lubas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kauno FM

Litvanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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