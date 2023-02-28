Jurabek Mannonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurabek Mannonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurabek Mannonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurabek Mannonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurabek Mannonov 14 Mart 1997 tarihinde Qarshi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Журабек Маннонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurabek Mannonov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jurabek Mannonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jurabek Mannonov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurabek Mannonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurabek Mannonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurabek Mannonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurabek Mannonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nasaf Qarshi

25 Ocak 2022 yılında Dinamo

31 Aralık 2022 yılında Nasaf Qarshi

Jurabek Mannonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurabek Mannonov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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