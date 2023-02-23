Juraj Badelj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juraj Badelj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juraj Badelj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Juraj Badelj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Juraj Badelj 24 Ağustos 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Juraj Badelj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Juraj Badelj, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juraj Badelj'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
Juraj Badelj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Juraj Badelj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ağustos 2017 yılında Dragovoljac Jgd
1 Temmuz 2018 yılında Dragovoljac U17
1 Temmuz 2020 yılında Dragovoljac U19
18 Ağustos 2022 yılında NK Rudes U19
26 Ocak 2023 yılında Univ. Craiova
Juraj Badelj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Juraj Badelj şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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