Juraj Ljubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juraj Ljubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juraj Ljubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juraj Ljubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juraj Ljubic 26 Mayıs 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Juraj Ljubić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juraj Ljubic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Juraj Ljubic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juraj Ljubic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Juraj Ljubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juraj Ljubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juraj Ljubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juraj Ljubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2014 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Eylül 2017 yılında SPAL U19

10 Ağustos 2018 yılında NK Inter Z. U19

1 Temmuz 2019 yılında Inter Zapresic

20 Ocak 2020 yılında NK Osijek II

5 Şubat 2021 yılında Zrinjski Mostar

15 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

8 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

6 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Juraj Ljubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juraj Ljubic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Juraj Ljubic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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