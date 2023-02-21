Juraj Teplan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juraj Teplan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juraj Teplan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juraj Teplan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juraj Teplan 7 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juraj Teplan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juraj Teplan'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juraj Teplan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juraj Teplan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juraj Teplan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juraj Teplan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağustos 2019 yılında Karvina U19

1 Temmuz 2021 yılında MFK Karvina B

1 Temmuz 2022 yılında Karvina

Juraj Teplan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juraj Teplan şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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