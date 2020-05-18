Jurassic Park oyuncusu Geno Silva 72 yaşında hayatını kaybetti

Scarface ( Yaralı Yüz) filmindeki rolü ile tanınan ve Jurassic Park oyuncusu ABD'li aktör Geno Silva, demans (bunama) hastalığıyla savaştıktan sonra 72 yaşında hayatını kaybetti.

Scarface (Yaralı Yüz) ve Jurassic Park oyuncusu 72 yaşındaki ABD'li aktör Geno Silva, 72 yaşında hayatını kaybetti. Scarface'te ikonik sessiz suikastçı "Kafatası'nı oynayan Silva, demans (bunama) hastalığıyla mücadele ediyordu. Ünlü aktör Silva, Jurassic Park, Alias, Star Trek: Enterprise, Walker Texas Ranger ve Fantasy Island dahil olmak üzere çok sayıda sahne yapımında ve TV şovunda yer aldı.

Kaynak: DHA