Jurato İkeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurato İkeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jurato İkeda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jurato İkeda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jurato İkeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurato İkeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurato İkeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurato İkeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurato İkeda 17 Eylül 1996 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 池田 樹雷人 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurato İkeda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jurato İkeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jurato İkeda'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Jurato İkedaboyu ve yaşı kaç

Jurato İkeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurato İkeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Jurato İkeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurato İkeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında Cerezo Osaka

10 Ocak 2017 yılında Bangkok Glass

31 Ocak 2018 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2018 yılında Ehime FC

1 Şubat 2019 yılında Nagano Parceiro

31 Ocak 2020 yılında Ehime FC

9 Ocak 2022 yılında Blaublitz Akita

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Jurato İkeda kimdir

Jurato İkeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurato İkeda şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mitsubishi Yowa (–2014)

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Jurato İkeda nereli

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