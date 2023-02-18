Jure Lipicar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Lipicar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jure Lipicar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jure Lipicar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jure Lipicar 5 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jure Lipicar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jure Lipicar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jure Lipicar'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jure Lipicar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jure Lipicar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jure Lipicar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jure Lipicar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ND Bilje

Jure Lipicar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jure Lipicar şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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