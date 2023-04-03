Jure Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jure Novak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jure Novak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.