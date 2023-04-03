Jure Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jure Novak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jure Novak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jure Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jure Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jure Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jure Novak 13 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur.  Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jure Novak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rabona Sports yapmaktadır. Jure Novak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Jure Novak'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jure Novakboyu ve yaşı kaç

Jure Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jure Novak kimdir

Jure Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jure Novak şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jure Novak nereli

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