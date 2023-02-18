Jure Obsivac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Obsivac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jure Obsivac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jure Obsivac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jure Obsivac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Obsivac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jure Obsivac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jure Obsivac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jure Obsivac 28 Mayıs 1990 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jure Obšivač şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jure Obsivac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jure Obsivac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jure Obsivac'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jure Obsivacboyu ve yaşı kaç

Jure Obsivac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jure Obsivac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Jure Obsivac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jure Obsivac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2009 yılında Kastel Gomlica

30 Haziran 2009 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2009 yılında Hajduk Split

22 Ocak 2010 yılında NK Dugopolje

31 Aralık 2011 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2013 yılında NK Istra

3 Temmuz 2015 yılında RNK Split

19 Şubat 2017 yılında Atyrau

1 Ocak 2018 yılında Sepsi OSK

27 Temmuz 2018 yılında Atyrau

1 Şubat 2019 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2020 yılında Siroki Brijeg

11 Şubat 2022 yılında Sogdiana

9 Şubat 2023 yılında Croat. Zmijavci

Jure Obsivac kimdir

Jure Obsivac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jure Obsivac şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jure Obsivac nereli

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