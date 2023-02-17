Jure Ribic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Ribic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jure Ribic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jure Ribic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jure Ribic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jure Ribic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jure Ribic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jure Ribic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jure Ribic 9 Ocak 2001 tarihinde Brezice şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jure Ribič şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jure Ribic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jure Ribic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jure Ribic'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jure Ribicboyu ve yaşı kaç

Jure Ribic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jure Ribic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jure Ribic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jure Ribic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2017 yılında NK Krsko U19

30 Ocak 2018 yılında Olimpija U19

14 Temmuz 2019 yılında NK Brezice U19

19 Ağu 2020 yılında NK Krka

18 Ocak 2021 yılında NK Krsko

24 Ocak 2023 yılında NK Rogaska

Jure Ribic kimdir

Jure Ribic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jure Ribic şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Krsko

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Jure Ribic nereli

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