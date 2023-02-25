Jurgen Bala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Bala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Bala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Bala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Bala 19 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Bala Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına - tarihinde katılmıştır. Jurgen Bala'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurgen Bala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Bala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jurgen Bala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Bala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Bala şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.