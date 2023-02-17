Jurgen Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jurgen Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jurgen Bauer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jurgen Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Bauer 7 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Bauer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jurgen Bauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Horn futbol takımında oynamaktadır. SV Horn takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jurgen Bauer'nin SV Horn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jurgen Bauerboyu ve yaşı kaç

Jurgen Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jurgen Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2009 yılında 1. WNSC Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Wr. Neustadt Jg

1 Temmuz 2011 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2013 yılında Wr. Neustadt Jg

1 Temmuz 2015 yılında Wr. Neustadt II

1 Temmuz 2016 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2019 yılında SV Horn

Jurgen Bauer kimdir

Jurgen Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Bauer şuan SV Horn takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Bad Erlach (2005-)

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Jurgen Bauer nereli

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