Jurgen Celhaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Celhaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Celhaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Celhaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Celhaka 6 Aralık 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Celhaka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCIRAMANAGEMENT yapmaktadır. Jurgen Celhaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 28 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jurgen Celhaka'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jurgen Celhaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Celhaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurgen Celhaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Celhaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında KF Tirana

28 Ağustos 2021 yılında Legia Varşova

Jurgen Celhaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Celhaka şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Jurgen Celhaka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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