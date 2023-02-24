Jurgen Goxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Goxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Goxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Goxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Goxha 29 Aralık 1992 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Goxha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Jurgen Goxha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jurgen Goxha'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurgen Goxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Goxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurgen Goxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Goxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2014 yılında KF Iliria

10 Eylül 2015 yılında KF Erzeni

15 Eylül 2016 yılında Besëlidhja

31 Ocak 2017 yılında FC Shënkolli

1 Eylül 2017 yılında KF Erzeni

11 Ocak 2019 yılında KF Tirana

14 Ağustos 2019 yılında FK Bylis

10 Ağustos 2020 yılında FK Qabala

7 Ağustos 2021 yılında FK Sabail

28 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

24 Ocak 2023 yılında KF Teuta

Jurgen Goxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Goxha şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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