Jurgen Heil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Heil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Heil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Heil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Heil 4 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Heil Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Jurgen Heil, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Jurgen Heil'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jurgen Heil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Heil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurgen Heil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Heil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Anger

1 Temmuz 2015 yılında TSV Hartberg

Jurgen Heil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Heil şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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