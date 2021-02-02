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  3. Jürgen Klopp'un Ozan Kabak için söyledikleri dikkat çekti: "Çok büyük bir yetenek"

Jürgen Klopp'un Ozan Kabak için söyledikleri dikkat çekti: "Çok büyük bir yetenek"

Henüz 20 yaşındaki milli futbolcumuz Ozan Kabak, dünya devi Liverpool'a transfer oldu. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop, Ozan Kabak'ın büyük bir yetenek olduğunu belirterek onunla çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.

Jürgen Klopp'un Ozan Kabak için söyledikleri dikkat çekti: "Çok büyük bir yetenek"

2018 yılında Galatasaray altyapısından yükselen Ozan Kabak, kariyer basamaklarını oldukça hızlı tırmanıyor. Henüz 20 yaşındaki genç stoper, dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan ve son Premier Lig şampiyonu Liverpool'a transfer oldu.

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonuna kadar kiraladıkları Ozan Kabak'ın "çok büyük bir yetenek" olduğunu ve birlikte çalışmayı "dört gözle" beklediklerini belirtti.

Jürgen Klopp'un Ozan Kabak için söyledikleri dikkat çekti Çok büyük bir yetenek

"BİZ ONUN İÇİN UYGUN BİR FUTBOL ADIMIYIZ"

Liverpool'un resmi web sayfasında açıklamalarına yer verilen Klopp, Ozan Kabak'ın genç yaşta Almanya'ya transfer olduğunu ve kimsenin onun "büyük yeteneği" konusunda şüphesinin bulunmadığını kaydetti.

Klopp, "O, sadece 20 yaşında. Almanya'da iki takımda görev aldı. Futbolcusu olduğu Schalke 04 ligde kötü durumda. Ozan için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu sunabiliriz. Biz onun için uygun bir futbol adımıyız." ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu. Ozan Kabak'ın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ve bu miktarın ise 30 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Milli futbolcu, Liverpool'da işlemlerini tamamladıktan sonra 19 numaralı formayı giyecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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