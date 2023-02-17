Jurgen Lemmerer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Lemmerer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jurgen Lemmerer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jurgen Lemmerer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jurgen Lemmerer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Lemmerer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Lemmerer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Lemmerer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Lemmerer 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Lemmerer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Jurgen Lemmerer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jurgen Lemmerer'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jurgen Lemmererboyu ve yaşı kaç

Jurgen Lemmerer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Lemmerer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jurgen Lemmerer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Lemmerer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2016 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2019 yılında Burgenland U18

1 Ocak 2020 yılında Mattersburg II

1 Temmuz 2020 yılında Burgenland U18

13 Temmuz 2021 yılında TSV Hartberg

16 Ağu 2022 yılında SV Lafnitz

6 Şubat 2023 yılında TSV Hartberg

Jurgen Lemmerer kimdir

Jurgen Lemmerer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Lemmerer şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

WSV Liezen (2008-)

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Jurgen Lemmerer nereli

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