Jurgen Mattheij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Mattheij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Mattheij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Mattheij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Mattheij 1 Nisan 1993 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Mattheij Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grand Stand yapmaktadır. Jurgen Mattheij, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jurgen Mattheij'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jurgen Mattheij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Mattheij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jurgen Mattheij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Mattheij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Excelsior U19

1 Temmuz 2011 yılında Excelsior

1 Temmuz 2019 yılında Sparta R.

1 Temmuz 2020 yılında CSKA-Sofia

Jurgen Mattheij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Mattheij şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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