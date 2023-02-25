Jurgen Mehidri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Mehidri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Mehidri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Mehidri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Mehidri 29 Eylül 1997 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Mehidri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 18 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jurgen Mehidri'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jurgen Mehidri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Mehidri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurgen Mehidri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Mehidri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında KF Laçi

11 Eylül 2017 yılında KF Tërbuni

31 Ağustos 2018 yılında KF Vora

18 Ocak 2019 yılında KF Korabi

Jurgen Mehidri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Mehidri şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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