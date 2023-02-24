Jurgen Muka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Muka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Muka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Muka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Muka 19 Temmuz 2002 tarihinde Durres şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Muka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jurgen Muka'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurgen Muka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Muka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurgen Muka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Muka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında KF Teuta U19

21 Ocak 2021 yılında KF Teuta U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Teuta

Jurgen Muka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Muka şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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