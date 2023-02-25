Jurgen Pervataj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Pervataj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Pervataj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Pervataj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Pervataj 13 Ağustos 2002 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Jurgen Përvataj şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Pervataj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jurgen Pervataj'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurgen Pervataj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Pervataj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jurgen Pervataj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Pervataj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında Akademia e Fut.

9 Ocak 2021 yılında Footb. Rep. U19

1 Ağustos 2021 yılında KS Burreli

20 Ocak 2022 yılında Shkumbini Peqin

1 Temmuz 2022 yılında KS Lushnja

Jurgen Pervataj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Pervataj şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Internacional Tiranë (2015-2018), Akademia e Futbollit (2018-01/2021), Football Republic (01/2021-06/2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.