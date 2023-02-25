Jurgen Rucaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Rucaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurgen Rucaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurgen Rucaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurgen Rucaj 3 Mart 2003 tarihinde Mat şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurgen Rucaj Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jurgen Rucaj'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurgen Rucaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurgen Rucaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurgen Rucaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurgen Rucaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2018 yılında Shkëndija U19

4 Eylül 2021 yılında KS Burreli

Jurgen Rucaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurgen Rucaj şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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