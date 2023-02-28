Jurguen Saavedra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurguen Saavedra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurguen Saavedra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurguen Saavedra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurguen Saavedra 11 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurguen Saavedra Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına - tarihinde katılmıştır. Jurguen Saavedra'nin Audax Italiano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurguen Saavedra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurguen Saavedra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurguen Saavedra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurguen Saavedra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurguen Saavedra şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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