Juri Amidon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juri Amidon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juri Amidon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juri Amidon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juri Amidon 30 Temmuz 2001 tarihinde Trier şehrinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juri Amidon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Juri Amidon'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juri Amidon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juri Amidon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juri Amidon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juri Amidon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Schweich Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Eint. Trier U19

1 Temmuz 2020 yılında Eintracht Trier

12 Ocak 2022 yılında FC Homburg II

24 Temmuz 2022 yılında Vict. Rosport

Juri Amidon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juri Amidon şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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