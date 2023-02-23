Juri Cisotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juri Cisotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juri Cisotti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Juri Cisotti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Juri Cisotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juri Cisotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Juri Cisotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juri Cisotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juri Cisotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juri Cisotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juri Cisotti 5 Mayıs 1993 tarihinde Tolmezzo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juri Cisotti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VAMOS11 - international sports yapmaktadır. Juri Cisotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Juri Cisotti'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Juri Cisotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juri Cisotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Juri Cisotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juri Cisotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Triestina U19

1 Temmuz 2011 yılında Triestina

31 Ağustos 2011 yılında Chievo U19

10 Temmuz 2013 yılında Latina Calcio

30 Haziran 2014 yılında Chievo Verona

5 Ağustos 2014 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2015 yılında Spezia Calcio

17 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka II

21 Ocak 2016 yılında Spezia Calcio

1 Şubat 2016 yılında Vicenza

30 Haziran 2016 yılında Spezia Calcio

31 Ocak 2017 yılında Casertana

30 Haziran 2017 yılında Spezia Calcio

12 Eylül 2018 yılında Mosta FC

31 Temmuz 2019 yılında Sliema Wander.

21 Temmuz 2021 yılında Otelul Galati

Juri Cisotti kimdir

Juri Cisotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juri Cisotti şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Triestina, Chievo

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Juri Cisotti nereli

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