Jurica Bajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurica Bajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurica Bajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurica Bajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurica Bajic 29 Şubat 2000 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jurica Bajić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurica Bajic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jurica Bajic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jurica Bajic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jurica Bajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurica Bajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurica Bajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurica Bajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U19

10 Ocak 2019 yılında Hajduk Split II

4 Ağu 2020 yılında FK Senica

1 Eylül 2020 yılında Hajduk Split II

1 Ekim 2020 yılında FC Koper

11 Şubat 2021 yılında Hajduk Split II

10 Ağu 2021 yılında Cibalia

Jurica Bajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurica Bajic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jurica Bajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Cibalia Vinkovci (2009-2015)

Hırvatistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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