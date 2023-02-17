Jurica Jurcec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurica Jurcec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jurica Jurcec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jurica Jurcec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jurica Jurcec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurica Jurcec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurica Jurcec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurica Jurcec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurica Jurcec 4 Nisan 2002 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jurica Jurčec şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurica Jurcec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Jurica Jurcec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jurica Jurcec'nin SCR Altach ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurica Jurcecboyu ve yaşı kaç

Jurica Jurcec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurica Jurcec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jurica Jurcec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurica Jurcec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

22 Temmuz 2021 yılında NK Krsko

10 Ağu 2022 yılında NK Jarun

2 Şubat 2023 yılında SCR Altach

Jurica Jurcec kimdir

Jurica Jurcec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurica Jurcec şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jurica Jurcec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jurica Jurcec nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Moussa Kounfolo Yeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Kounfolo Yeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Moussa Kounfolo Yeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moussa Kounfolo Yeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Owen Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Owen Jochmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Owen Jochmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Hofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Hofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raphael Hofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Hofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları