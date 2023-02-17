Jurica Jurcec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurica Jurcec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurica Jurcec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurica Jurcec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurica Jurcec 4 Nisan 2002 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jurica Jurčec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurica Jurcec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Jurica Jurcec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jurica Jurcec'nin SCR Altach ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jurica Jurcec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurica Jurcec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jurica Jurcec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurica Jurcec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

22 Temmuz 2021 yılında NK Krsko

10 Ağu 2022 yılında NK Jarun

2 Şubat 2023 yılında SCR Altach

Jurica Jurcec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurica Jurcec şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jurica Jurcec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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