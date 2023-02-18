Jurica Prsir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurica Prsir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurica Prsir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurica Prsir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurica Prsir 29 Mayıs 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jurica Pršir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurica Prsir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Jurica Prsir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jurica Prsir'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jurica Prsir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurica Prsir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jurica Prsir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurica Prsir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2013 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U19

16 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk Split

15 Ekim 2020 yılında HNK Gorica

Jurica Prsir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurica Prsir şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jurica Prsir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Zagreb (2008-2013), Dinamo Zagreb (2013 -2018)

Hırvatistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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