Jurich Carolina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurich Carolina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jurich Carolina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jurich Carolina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jurich Carolina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurich Carolina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jurich Carolina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurich Carolina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jurich Carolina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jurich Carolina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jurich Carolina 15 Temmuz 1998 tarihinde Willemstad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Jurich Christopher Alexander Carolina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jurich Carolina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Jurich Carolina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jurich Carolina'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jurich Carolina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jurich Carolina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jurich Carolina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jurich Carolina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sittard Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2015 yılında PSV U21

1 Temmuz 2018 yılında NAC Breda

29 Ocak 2019 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2019 yılında NAC Breda

22 Şubat 2020 yılında Stomil

1 Temmuz 2021 yılında Miedz Legnica

Jurich Carolina kimdir

Jurich Carolina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jurich Carolina şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Hoensbroek (-2008), Fortuna Sittard (2008-2012), AZ Alkmaar (2012-2015), PSV (2015-2017)

Jurich Carolina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Curaçao takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 22 numaralı formasıyla 9 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Jurich Carolina nereli

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